YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ 'İSMAİL KARTAL'

Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü koordinatörlüğünde üniversitesinin Florya Kampüsü'nde düzenlenen ödül töreninde Türk sporunun en önemli isimleri bir araya geldi. Ödül töreni; spor, akademi ve medya camiasından birçok alanda önemli ismi buluşturdu. 37 kategoride dağıtılan ödüller sahiplerine verildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın kendisinin de gençlik yıllarında sporla ilgilendiğini ve güreş alanında dünya ikinciliği olduğunu kaydederek "Üniversitemiz adına bütün misafirlerimizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. ibn-i Sina'nın dediği gibi "Başarı takdir edilmediği yerden göç eder" bizler üniversite olarak bu başarıları desteklemek ve katkıda bulunmaktan dolayı kendimizi mutlu hissediyoruz. Başarılar ödüllendiği zaman daha kıymetli oluyor. Bu kadar sporcu ve başarılı insanlar arasında konuşmaktan dolayı gururluyum. " ifadelerinde bulundu.

Foto Albümü Yılın Teknik Direktörü 'İsmail Kartal' 2 FOTO

Sunuculuğunu eski milli voleybolcu ve TRT Spor kanalı spikerlerinden Başak Koç'un yaptığı ve ödüllerin sahiplerine İAÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri tarafından takdim edilen törende, teknik direktörümüz İsmail Kartal, 'TFF 1. Lig Yılın En Çok Performans Sergileyen Teknik Direktör' ödülüne layık görüldü.

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir selamlama konuşması yapan teknik direktörümüz İsmail Kartal,” Şuan bizim içinde bulunduğumuz duruma belgesel çekilse ancak bizim yaşadığımız durum anlatılabilir. Türkiye’de bizim durumumuzda olan bir çok kulüp, bir çok antrenör ve meslektaşım var. Allah onların da yardımcısı olsun. Biz bu zor şartlar altında karakterli oyuncularımızla bu raddeye geldik, bunu da sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Onun için oyuncularıma, personelime ve ekibime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.