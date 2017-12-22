HALKBANK, EVİNDE PAOK'U DEVİRDİ!

Halkbank ANKARA: 3

PAOK THSESSALONIKI: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salvis Kurtiss (Letonya), Alexey Pashkevich (Rusya)

Halkbank ANKARA: Raydel Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Ramos Hernandez, Nemanja Petric, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Lucas Loh, Abdullah Çam, Mustafa Ramazanoğlu, Velizar Chernokozhev)

PAOK THSESSALONIKI: Matthias Valkiers, Alexander Shafranovich, Ioannis Takouridis, Ramon Martinez Gion, Rafail Koumentakis, Panagiodis Pelekoudas, (Papadimitriu, Athaasios Terzis, Ioannis Pantakidis, C.Sakoglu)

Setler: 25-21, 24-26, 25-20, 25-22

Süre: 2.06 (31, 35, 29, 31)

Foto Albümü Halkbank, evinde PAOK'u devirdi! 3 FOTO

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Gurubu ikinci maçında Ankara’da ağırladığı PAOT Thessaloniki takımını 3-1 mağlup etti. Başkent ekibi gruptaki üçüncü maçında Finlandiya’nın Ford Store Sastamala ekibi ile 18 Ocak’ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın ilk setinde oyun üstünlüğü kuran Halkbank, hücumda az hata yaptı. Seti de 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Halkbank için işler iyi gitmedi. Servis-manşet-defans üçlüsünde başarılı olamayan başkent ekibi hücumda da istediği gibi oynayamadı. Seti 24-26 alan PAOK beraberliği buldu: 1-1

Üçüncü sette Halkbank blok ve ortadan hücum yapmayı hatırladı. Rakip takımın hatalarının da desteğiyle 25-20’yi buldu ve 2-1 öne geçti.

Halkbank sete manşet hataları ile başladı. Sonradan toparlansa da oyun üstünlüğü kuramadı. İkinci teknik kolaya 16-13 önde girdi. Seti 25-22, maçı da 3-1 kazanan Halkbank, üç puanla tanıştı.