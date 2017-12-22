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Giresunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...
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GİRESUNSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Giresunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1.Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Dmytro Korkıshko, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem

Teknik Direktör: Vedat Özsoylu

Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl, Alper Çetin

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