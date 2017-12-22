GİRESUNSPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Gaziantepspor maç kadroları belli oldu...TFF 1.Lig 17. haftasında Giresunspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Onur Karabaş yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Caner Arıcı, Dmytro Korkıshko, Boubacar Dıalıba Dıabang, Recep Aydın, Jones Da Sılva Lopes, Sinan Özkan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Anıl Atağ, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Metin Diyadin
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Gaziantepspor: Şenol Can, Serhan Yılmaz, Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Mustafa Emirhan Özyaşar, İlker Günaslan, Oktay Aydin, Müslüm Talşik, Gökhan Çamur, Yusuf Erdem
Teknik Direktör: Vedat Özsoylu
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Hakem: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl, Alper Çetin
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