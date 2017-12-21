﻿
Ankara takımı Avrupa Kupasında Samsun'da turladı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA TAKIMI AVRUPA KUPASINDA SAMSUN'DA TURLADI...

Ankara takımı Avrupa Kupasında Samsun'da turladı...

Maçlarını şehir şehir gezerek oynayan Ziraat Bankası, Samsun'da turu geçti...

321 Okunma

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 2. tur rövanş maçında Romanya'nın SCM "U" Craiova takımını 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Maçın ilk setine kötü bir başlangıç yapan Ziraat Bankası seti 25-13 kaybetti. İkinci sette Kaliberda ve Cacic ile önemli sayılar bulunan ev sahibi takım, seti 25-21 almayı başardı.

Üçüncü sette iki takımda başa baş mücadele yapsa da SCM "U" Craiova, seti 25-23 lehine tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi.

Dördünce sete ev sahibi takım hızlı başladı. Peş peşe bulduğu sayılarla Ziraat Bankası, seti 25-18 bitirirken 2-2 beraberliği sağladı.

Son sette rakibine ezici üstünlük kuran ev sahibi takım,15-6 seti tamamladı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Ziraat Bankası bu sonuçla, 8'li final turuna yükseldi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Boris Skudnik (Slovenya), Markus Zyber (Almanya)

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Konarski, Koray Şahin, Vahit Emre Savaş, Cacic (Volkan Döne,Ramazan Serkan Kılıç, Sabit Karağaç)

SCM "U" Craiova: Höhne, Sippola, Blagojevic, Olteanu,Milic, Ene (Rosic, Sergio Diaconescu, Sanchez, Teleleu,Calin, Miron, Todor)

Setler: 13-25, 25-21, 23-25, 25-18, 15-6

Süre: 119 dakika (25, 30, 27, 26,11)

ETİKETLER
Yenimahalle, masa tenisinde 1'inci oldu
Gençlerbirliği çalışmaları sürdürüyor...
Futbol Masası: Özveri Posteri
Gençlerbirliği'ndeki tartışmanın aynısı Galatasaray'da....
4
Ümit Özat'ın 1,5 puan hesabı
1
Halkbank'ın konuğu PAOK
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿