ANKARA TAKIMI AVRUPA KUPASINDA SAMSUN'DA TURLADI...

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, Erkekler CEV Kupası 2. tur rövanş maçında Romanya'nın SCM "U" Craiova takımını 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Maçın ilk setine kötü bir başlangıç yapan Ziraat Bankası seti 25-13 kaybetti. İkinci sette Kaliberda ve Cacic ile önemli sayılar bulunan ev sahibi takım, seti 25-21 almayı başardı.
Üçüncü sette iki takımda başa baş mücadele yapsa da SCM "U" Craiova, seti 25-23 lehine tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi.
Dördünce sete ev sahibi takım hızlı başladı. Peş peşe bulduğu sayılarla Ziraat Bankası, seti 25-18 bitirirken 2-2 beraberliği sağladı.
Son sette rakibine ezici üstünlük kuran ev sahibi takım,15-6 seti tamamladı.
Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan Ziraat Bankası bu sonuçla, 8'li final turuna yükseldi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Boris Skudnik (Slovenya), Markus Zyber (Almanya)
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Kaliberda, Konarski, Koray Şahin, Vahit Emre Savaş, Cacic (Volkan Döne,Ramazan Serkan Kılıç, Sabit Karağaç)
SCM "U" Craiova: Höhne, Sippola, Blagojevic, Olteanu,Milic, Ene (Rosic, Sergio Diaconescu, Sanchez, Teleleu,Calin, Miron, Todor)
Setler: 13-25, 25-21, 23-25, 25-18, 15-6
Süre: 119 dakika (25, 30, 27, 26,11)