YENİMAHALLE, MASA TENİSİNDE 1'İNCİ OLDU

Hentbol ve Futbol gibi birçok branşta başarılara imza atan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, başarısını masa tenisinde de sürdürdü.

Anadolu Yıldızları Sporcu Seçmeleri Masa Tenisi İl Birinciliği Yarışmaları’na katılan belediye masa tenisi sporcuları, Yenimahalle’ye 1’incilik kupasını getirdi.

“Çok çalışıyorum, bu da bana başarı getirdi”

Yarışmada küçük kızlar kategorisinde yarışan 2007 doğumlu Zeynep Karagöz Ankara İl birincisi oldu. Biricilik kupası ve madalyası ile ödüllendirilen Karagöz, “Çok çalışıyorum, bu da bana başarı getirdi. Çok mutluyum” dedi.

Erkekler kategorisinde de Efe Ferit Öztep İl 6’ıncısı, Batuhan Gürses ise İl 7’ncisi oldu.

“Bu tür şampiyonluklar bizi kamçılamaktadır”

Sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyen Masa Tenisi Kulüp Antrenörü Bayram Yalçınkaya, ”Sporcularımızın başarısını gördükçe mutlu oluyoruz. Onlarla gurur duyuyorum. Çalışmalarımıza daha fazla gayret ve istekle devam ediyoruz. Bu tür şampiyonluklar bizi kamçılamakta ve diğer sporcularımızın çalışmalarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Başta Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar olmak üzere Başkan Yardımız Erhan Aras’a ve Kulüp Başkanımız Kıvanç Hürdoğan’a desteklerini bizlerden esirgemedikleri için teşekkür ederiz. Bu başarımızı kulübümüze armağan ediyoruz” dedi.

23-24 Aralık’ta Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) 2. Lig 3. Etap yarışmalarının olduğunu da belirten Yalçınkaya, “Bu yarışmaya da 4 sporcumuz ile katılacağız. Karşılaşma Mamak Spor Salonu’nda olacak, tüm masa tenisi severleri davet ediyoruz” diye konuştu.