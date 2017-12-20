BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ORMAN, DENİZLİ'DE

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım. Lütfen sizden ricam mütevazılığınızı kaybetmeyin." dedi.

Orman, Denizli'de Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazasının açılışının ardından Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı.

Fikret Orman, yemekte yaptığı konuşmada Muğla, Aydın ve Denizli'deki temasları sırasında taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bizim de sevgiye ihtiyacımız oluyor. Gerçekten buradaki arkadaşlarımızla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Güler yüzle büyüyen bir camia olduklarını aktaran Orman, "Negatifle büyüyen camialar başkaları. Biz onlar değiliz. Biz hep iyi olan şeylerdeniz. Ve farkındaysanız Beşiktaş ailesi birbiriyle kenetlendikçe ve birbirine düşkünlüğü arttıkça daha fazla büyümektedir. Bu da hepimizi memnun etmekte. Beşiktaşlılık farklılıktır, efendiliktir, mütevazılıktır. Bizi farklı göstermeye çalışıyorlar. Ondan ödün vermememiz lazım. Lütfen sizden ricam mütevazılığınızı kaybetmeyin." ifadelerini kullandı.

Gecede Beşiktaşlılar Derneği Denizli Başkanı Bora Sever, Orman'a camdan yapılan siyah beyaz nazar boncuğu hediye etti.

Orman, etkinlikte taraftarlarla sık sık fotoğraf çektirdi.