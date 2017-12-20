Giresun Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. Onur Ödülleri töreninde, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e onur ödülü verildi.

Özbek, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki programda yaptığı konuşmada, Galatasaray Spor Kulübünün 1905 yılında Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş bir kulüp olduğunu söyledi.

Edebiyat sınıfında Ali Sami Yen ve arkadaşlarının o günün koşulları içerisinde bu kulübü kurduğunu anlatan Özbek, kulübün temelinde 500 yıllık bir kültürün getirdiği değerlerin de olduğunu belirtti.

Özbek, Galatasaray Lisesi'nin ilk Osmanlı İmparatorluğu döneminin devlet adamı yetiştiren okullarından bir tanesi olduğuna işaret etti.

Okulun devlet adamı yetiştirme dışında kuruluşundan itibaren ülkeye sporu getiren kurum olduğunu dile getiren Özbek, "Dolayısıyla aklınıza hangi spor türü gelirse başlangıç noktası Galatasaray, Galatasaray Lisesi. Dolayısıyla spor deyince ilk aklımıza gelen Galatasaray’dır." dedi.

Özbek, Galatasaray Kulübünün kuruluşuyla ilgili sinema filmi şeklinde bir belgesel yapacaklarını ifade ederek, bunun için de sponsor arayışı içerisinde olduklarını kaydetti.

Kulübün kuruluşundaki zorlukları anlatan Özbek, Galatasaray'ın Türk sporuna her branşta büyük hizmetler vermiş bir kulüp olduğunu vurguladı.

Dursun Özbek, şu anda kulübün futbol dışında 17'ye yakın amatör branşı olduğu bilgisini vererek, "Dolayısıyla böyle bir kulübün başkanı olmak bana büyük onur verdi. Bu onurumu Giresunlu bir hemşehriniz olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Giresunlu bir kardeşiniz olarak Galatasaray'a başkan olma onurunu sizinle paylaşıyorum." diye konuştu.

Törende onur ödülü alan FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik ise memleketi Giresun'la ilgili anılarını anlatarak, UEFA'da 33 yıllık bir görev rekoru olduğunu, yönetim kurulunda da 24 yıl görev yaptığını, bunun kırılması zor bir rekor olduğunu kaydetti.

Onur ödülü için çok duygulandığını dile getiren Erzik, "İnsanız, insan olduğumuz için saygı sevgi olmazsa biz bütün bunlara kavuşamayız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Çoşkun ise üniversiteyle ilgili bilgiler vererek, onur ödülü için katılım gösterenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, FIFA Onursal Üyesi Erzik, Akın Çorap Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkanı ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, gazeteci ve spor yorumcusu Haldun Domaç'a onur ödülü verildi.

Programa Galatasaraylı taraftarlar ve üniversite öğrencileri de katıldı.