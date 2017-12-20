HÜSEYİN AVNİ AKER'DE YANGIN!

Trabzonspor’un yıllarca ev sahipliği yaptığı eski stadı Hüseyin Avni Aker’de bugün yangın çıktı.

Yıkım çalışmaları Trabzon Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirilen Hüseyin Avni Aker Stadında bugün öğleden sonra çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. İtafiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeden yoğun bir duman çıktığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırma sonrasında belli olacağı kaydedilirken ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bu iddialardan biri ise, Stadyumun Kazan Dairesinde, demir kesimi yapıldığı sırada, yağ kazanına kıvılcım sıçraması sonrasında yangının çıktığı belirtildi. Yangın çıktığı sırada bölgede büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. (61saat)