﻿
Hüseyin Avni Aker'de yangın!
﻿
Site İçi Arama
﻿

HÜSEYİN AVNİ AKER'DE YANGIN!

Hüseyin Avni Aker'de yangın!

Trabzonspor’un yıllarca ev sahipliği yaptığı eski stadı Hüseyin Avni Aker’de bugün yangın çıktı.

445 Okunma

Trabzonspor’un yıllarca ev sahipliği yaptığı eski stadı Hüseyin Avni Aker’de bugün yangın çıktı.

Yıkım çalışmaları Trabzon Valiliği'ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca (YİKOB) gerçekleştirilen Hüseyin Avni Aker Stadında bugün öğleden sonra çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale etti. İtafiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonrasında kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgeden yoğun bir duman çıktığı kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan araştırma sonrasında belli olacağı kaydedilirken ortaya çeşitli iddialar atıldı. Bu iddialardan biri ise, Stadyumun Kazan Dairesinde, demir kesimi yapıldığı sırada, yağ kazanına kıvılcım sıçraması sonrasında yangının çıktığı belirtildi. Yangın çıktığı sırada bölgede büyük bir patlama meydana geldiği belirtildi. (61saat)

 

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor'un önceliği stoper
Süper Lig'de görünüm
Trabzonspor 6 yıllık hasreti bitirdi
Trabzonspor 1 - Bursaspor 0
İşte Trabzonspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
N'Doye takımda kalmak istiyor...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿