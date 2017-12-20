SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Engin İpekoğlu, "Umarım ilk yarının son maçında, üst üste ikinci galibiyetimizi alır ve devre arasında farklı umutlarla geleceğe bakma şansını yakalarız." dedi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, deplasmanda hiç mağlubiyeti bulunmayan Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 yendikleri için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Ligde şampiyonluğa oynayan Ümraniyespor ile 24 Aralık Pazar günü deplasmanda zorlu bir maça çıkacaklarına işaret eden İpekoğlu, üst sıralara tutunmak için mutlaka bu maçta puan almaları gerektiğini vurguladı.

Ümraniyespor'un ilk 11'de oynayan 3 önemli futbolcusunun cezalı olduğunu belirten İpekoğlu, "Onların olmamasını umarım lehimize çeviririz. Tabii sonuç olarak 11 kişi sahaya çıkacak ancak biz de göreve geldiğimiz günden itibaren hep bir seri galibiyet alma düşüncesi içindeydik. Umarım ilk yarının son maçında, üst üste ikinci galibiyetimizi alır ve devre arasında farklı umutlarla geleceğe bakma şansını yakalarız." diye konuştu.

Samsunspor'u devre arasında büyük sıkıntıların beklediğini ifade eden İpekoğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki olağanüstü kongre süreci, tüm futbolcularımızın alacakları için federasyona başvurması, transfer tahtasının kapalı olması ve yeni transferlerin yapılması ayrı bir önem taşımaktadır. Umarım bu süreçte büyük sıkıntılar yaşamayız. Düşündüğümüz, istediğimiz kadroyu ikinci yarı itibarıyla oluşturmuş oluruz."

Ümraniyespor maçında sahaya süreceği kadroyla ilgili İpekoğlu, "Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel, Ufuk Budak sakat ve Hasan Hatipoğlu ise sarı kart cezalısı olduğu için kadroda mecburi değişiklikler yapacağız. Ama takımın iskeleti kazandığımız kadrodan oluşacak." ifadelerini kulandı.

İpekoğlu, devre arasında tüm futbolcuların 29 Aralık'ta Antalya kampına dahil olacağını, gidecek oyuncuları yapılacak transferlere göre belirleyeceklerini de sözlerine ekledi.

- Antrenman

Samsunspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İpekoğlu yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlılar, pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Kenan Karışık, Ahmet Burak Solakel ve Ufuk Budak katılmadı.