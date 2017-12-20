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Manisaspor'u bekleyen büyük tehlike!
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MANİSASPOR'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!

Manisaspor'u bekleyen büyük tehlike!

Kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Grandmedical Manisaspor, kadrosunu kaybetme tehlikesi de yaşıyor.

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Manisaspor, sıkıntılı bir dönem geçiriyor. TFF 1’inci Lig’de ödenmeyen borçları yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA tarafından 9 puanı silinince aylardır düşme hattına demir atan, kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Grandmedical Manisaspor, kadrosunu kaybetme tehlikesi de yaşıyor.

TFF kanalıyla ihtar çektiler

Mali sıkıntı içindeki siyah-beyazlılarda yerlilerden Metin Yüksel, Emrullah, Zahit, Alper ve Akın, alacakları için kulübe TFF kanalıyla ihtar çekti. Yabancı futbolcular Perovic, Mikic, Axel Meye, Sebaihi, Atiemwen ve Bakaki’nin de ayrılmayı planladıkları öğrenildi.

Kulübün önündeki karanlık tablo taraftarı endişelendiriyor. Grandmedical Manisaspor’da Ankaragücü deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan İsmail Haktan, sol dizinde meydana gelen yırtık nedeniyle devrenin son haftasında Balıkesirspor Baltok’a karşı görev yapamayacak. (Spor Arena)

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