HALKBANK'IN KONUĞU PAOK

Voleybolda, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçında, 21 Aralık Perşembe günü sahasında Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.

TVF Başkent Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Letonya'dan Salvis Kurtiss ve Rusya'dan Alexey Pashkevich hakem ikilisi yönetecek. Türk temsilcisi, gruptaki ilk maçında, deplasmanda Alman ekibi VfB Friedrichshafen'e 3-1 mağlup olmuştu.

Takımın oyuncularından Faik Samed Güneş, kulübün vizyonuna yakışır bir sezon geçirmek istediklerini belirterek, "Türkiye Kupası'nı kazanarak ilk hedefe ulaştık. Sırada Şampiyonlar Ligi var. İlk maçta istediğimizi alamadık. Ankara'da, tribünleri dolduracağına inandığımız muhteşem taraftarımızın desteğiyle, ilk galibiyetimizi alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın Bulgar pasör çaprazı Velizar Chernokozhev ise arkadaşlığın üst düzeyde olduğu bir takımda forma giydiğini kaydetti. Genç oyuncu, "Bu birliktelik ve kaliteyle sezonda iyi işler başarılacağına inanıyorum. PAOK maçı bizim için önemli bir başlangıç olacak. Seyircimizi tribünlere davet ediyoruz. Biz onlarla daha güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.