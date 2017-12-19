ÜMİT ÖZAT A SPOR'A KONUŞTU .

Süper Lig'in 17. haftasında Bursaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirli teknik direktörü Ümit Özat, takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu..

Ümit Özat Aspor muhabirine verdiği özel röportajda şu görüşlere yer verdi:



''Takımımız yavaş yavaş toparlanıyor, en azından gol yememeyi, pozisyon vermemeyi alışkanlık haline getirdik. Tekrar eski kimliğine kavuşuyor, bu takım geçen sene yapmış olduğu savunma ile bir yere geldi. Tekrar aynı hüvviyeti yakalamaya çalışıyoruz, inşallah bunu ön bölgede de yapabilirsek takım olarak iyi bir yere geleceğimizi düşünüyoruz. Bursaspor bu ligin iyi takımlarından birisi, çokta değerli bir hocaya sahipler. Geçen seneyle siyahla beyaz kadar fark var, iki tane önemli maç oynayacağız umarım her şey umduğumuz gibi geçer.''



Ligin kalanı için görüşlerine de yer veren Özat, ''İlk dönemki ayrılığımız çok erkendi ama yönetimimiz öyle uygun gördü, onunla ilgili yorum yapacak bir şey yok ama tabii doğal olarak yeni bir hoca geldi. Sonrasında tekrar bizi göreve çağırdılar, yani özellikle son 4 haftada geçen seneki benliğimize, geçen sene takım savunmasını iyi yapması gösterilen Gençlerbirliği yavaş yavaş eski kimliğine kavuşuyor. Tabii ki ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi, Bursaspor maçının skoru ne olursa olsun ama ben ilk yarının ilk üç haftası ve son beş haftası takımın başında bulundum arada biliyorsunuz hoca değişikliği vardı. Kolay değil takımın yüzde 50-60'sının değiştiği ortamda, takımın hemen uyum sağlaması kolay değil. Bursaspor çok başarılı ama Bursaspor'un başarılı gösterilmesindeki en büyük neden ya da temel nedenlerden biri geçen sene 15.sırada bitirmiş olması, bu sene daha yukarılarda olduğu için daha başarılı olarak nitelendiriliyor. Aynı durum bizim için de geçerli, biz de geçen seneyi 8.sırada bitirdiğimiz için bu sene de doğal olarak aynı yerlerde olmamız bekleniyor fakat alt sıralarda olunca başarısız olarak görülüyorsun. Bunu tam yakaladık derken bir devre arası olacak önümüzdeki iki maçı da en iyi şekilde geçirerek ikinci yarıya tertemiz beyaz sayfa açmak istiyoruz.''



Karsspor maçından sonra bu oyuncular bunu haketmiyor şeklinde değerlendirmesine ilaveten yeni oyuncuların bir adaptasyon sorunu olduğuna da değinen Özat ''Jailton geçen sene yazın Brezilya'da kışın Çin'de, 6 ay sonra Türkiye'de bir aydır üç farklı ülke, kültür, insanlar, yemekler bunlara uyum sağlamak çok kolay değil. Aynı şekilde Aleks 1.5 yıldır burada ama son 3 maçtır takımın en iyisi öyle yanlış bir algı varki oyuncular gelir gelmez hemen otursun, inanılmaz form tutsun bu kolay değil olabiliyor da olmayabiliyor da futbolda olağan şeyler.' Benim için sevindiren şu ki önemli olan oyuncuların kaliteli olduklarını görmek, bunları ortaya koymaları elbette bir zaman alacaktı. Sivas maçı gibi bu kalitelerini birkaç maça yayarlarsa çok iyi yerlere gelecekler diye düşünüyorum.''



Önümüzde 18 maç var



''Önümüzde 18 maç var, yaptığımız hesaba göre maç başına ortalama 1.5 puan ortalamasıyla götürüp bu da 27 puan eder, mevcutta 13 puanımız var toplam 40 puan eder. 40 puanla ligi istediğimiz yerde bitirmemizi sağlacaktır, ben hafta içi 42-43 demiştim ama 2 fazla 2 az çok da sorun değil ama önümüzdeki 18 maçta 1.5 puan ortalamasını yakalamalıyız.'' dedi.

Kaynak: Aspor