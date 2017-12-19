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Osmanlıspor, Akhisar’a kilitlendi
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OSMANLISPOR, AKHİSAR’A KİLİTLENDİ

Osmanlıspor, Akhisar’a kilitlendi

Sezonun ilk yarısının kapanış maçında Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.

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Sezonun ilk yarısının kapanış maçında Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı.

 

Süper Lig’in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklara start verdi. Teknik Direktör İrfan Buz nezaretindeki haftanın ilk antrenmanı 1 saat sürdü. Mor-Sarılı ekip antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla antrenmana devam eden oyuncular, yenileme koşusu ve ardından yapılan açma germe egzersizleriyle çalışmaları tamamladı. Haftanın ilk antrenmanına Serdar Gürler, Lawal, Payam, Pinto ve Umar katılmazken bu oyuncular takımdan ayrı salonda çalışmalarını devam ettirdi. 

 
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Alkara
19 Aralık 201720:33
Inşallah kümeye osmansizspor
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