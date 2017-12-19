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Ziraat Bankası, Samsun’da tur için sahaya çıkıyor
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ZİRAAT BANKASI, SAMSUN’DA TUR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Ziraat Bankası, Samsun’da tur için sahaya çıkıyor

CEV Cup 1.tur rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi SCM Craiova takımı ile Samsun'da karşılaşacak olan Ziraat Bankası, karşılaşma için bugün Samsun'a geldi.

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CEV Cup 1.tur rövanş karşılaşmasında Romanya temsilcisi SCM Craiova takımı ile Samsun'da karşılaşacak olan Ziraat Bankası, karşılaşma için bugün Samsun'a geldi. ​

Avrupa iç saha maçlarını Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynayan temsilcimiz ilk maçı Romanya'da 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde etmişti.

Bugün karşılaşmanın oynanacağı Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda hazırlıklarını sürdüren Ziraat Bankası, taraftarının desteği ile mücadeleden galip ayrılıp tur atlayan taraf olmak istiyor.

Ziraat Bankası rakibini elediği takdirde Abiant Groningen (Hollanda) - SWD Düren (Almanya) takımının galibi ile oynayacak.

Ziraat Bankası ile SCM Craiova'yı karşı karşıya getirecek olan mücadele yarın saat 19:00'da oynanacak.

 

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