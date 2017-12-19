HALKBANK KUPAYA VEDA ETTİ

Kupa Volley playoff ikinci maçında Nilüfer Belediyespor’a Ankara’da 3-0 yenilen Halkbanklı bayanlar kupaya veda etti.

Fulden ve Rachel ile köşelerden hücum yapan Halkbank, farkı çabuk açtığı (8-3) ilk sette, inişli çıkışlı bir oyun sergiledi. Nilüfer Belediyespor, zaman zaman öne geçen, ancak savunmada verdiği açıklar nedeniyle farkı koruyamayan başkent ekibi karşısında, hücumda Da Silva ve Buijs ile etkili oldu. Teknik molası 12-7 Halkbank'ın üstünlüğüyle tamamlanan set, 25-23 Bursa ekibinin oldu: 0-1.

Nilüfer Belediyespor, teknik molasına 12-11 önde girdiği 2. sette, köşelerden Ceyda ve Buijs ile skor üretirken, Selin, hem savunma hem de hücumda takımına katkı yaptı. Savunmada üst üste hatalar yapan Halkbank, setin genelinde istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Seti 25-20 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, skoru 2-0'a taşıdı.

Bursa ekibi, 3. sette de rakibine oranla daha iyi bir oyun sergiledi. Mücadeleden yoksun geçen settin teknik molasına önde giren Nilüfer Belediyespor, molanın ardından farkı açtı ve seti 25-13 alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Serinin iki maçını da 3-0 kazanan Bursa ekibi, 2-0'lık skorla final etabına yükselen taraf oldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank ANKARA: Gülece Güder, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Sanchez Prez, Ezgi Kara, Hande Naz Şimşek (Eylül Akarçeşme, Derya Çayırgan, Salas, Ezgi Dokuzlar, Ceyda Durukan, Simge Yalçın)

Nilüfer Belediyespor: Merve Tanıl, Birgül Güler, Da Silva, Elif Boran, Buijs, Hazal Arifoğlu (Funda Bilgi, Ceyda Aktaş, Duygu Düzceler)

Setler: 23-25, 20-25, 13-25

Süre: 78 dakika (31, 29, 18)