﻿
Gençlerbirliği eksik çalıştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ EKSİK ÇALIŞTI

Gençlerbirliği eksik çalıştı

Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

517 Okunma

Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu, koordinasyon hareketleri ve dar alanda top kapma çalışmasıyla başladı. Futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Başkent ekibinde, Aleksandar Scekic, takımdan ayrı koşu ile günü tamamlarken, Halil İbrahim Pehlivan ve Luccas Claro, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Tedavisine devam edilen Serdar Özkan'ın yanı sıra hafif ağrıları bulunan Johannes Hopf, Elvis Manu ve Jailton Paraiba antrenmana katılmadı.

5
Gençlerbirliği'nde Akıl tutulması sürüyor...
1
Gençlerbirliği'nde yenileme günü...
Süper Lig'de görünüm
Bursaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
14
Pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var
4
Gençlerbirliği 0 - Kasımpaşa 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿