DENİZ ATEŞ BİTNEL'E HAKARET PAHALIYA PATLADI!

Spor Toto Süper Lig 'de Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanan derbinin hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş için, iftira ve tehditten 13 yıla kadar hapis istendi.

21 Şubat 2016 tarihinde 4 kırımızı kartla futbol tarihine geçen Trabzonspor ve Galatasaray arasında oynanan derbi maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel hakkında, sosyal paylaşım sitesinden iftira ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiaa edilen Asım T. (38) hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, derbinin hakemi Deniz Ateş Bitnel'in maçta gösterdiği performans ve verdiği kırmızı kart kararları nedeniyle ülke spor camiası ve Trabzon taraftarları tarafından eleştirildiği, Bitnel'in bir aile dostu tarafından bu konuların görüşülmesi için Bitnel ve Asım T. ile buluşturulduğu belirtildi.

İZİNSİZ KAYDEDİLDİ

Bu görüşmelerin Asım T. tarafından izimsiz olarak kaydedildiği, Bitnel'in söylemediği ‘hatalı kararlarım yardımcı hakemlerin yönlendirmesi sonucu oldu', ‘Trabzonspor'a büyük oyun oynandı', ‘TFF bana sahip çıkmadı' şeklinde ki sözlerini söylemiş gibi sosyal medyada paylaşarak iftira kastı ile yayınladığı iddia edildi.

TEHDİT NEDENİYLE PAYLAŞTI

Ayrıca iddianamede, paylaşımlar nedeniyle hakem Bitnel'in Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 60 günlük hak mahrumiyeti almasına sebebiyet verildiği anlatıldı. Yine Asıl T.'nin kendi sosyal medyada ‘sen kaşındıkça ben seni hep kaşıyacağım' diyerek basit bir şekilde tehdit ettiği belirtilirken Kenan D. tarafından da Trabzonspor taraftar sosyal medya adreslerinde paylaştığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Deniz Ateş Bitnel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Asım T. ve Kenan D. hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede, Asım T. hakkında, ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması', ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' , ‘tehdit' ve ‘iftira' suçlarından toplamda 4 yıldan 13,5 yıla kadar, Kenan D. hakkında ise ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şüphelilerin yargılaması Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.(Skor)