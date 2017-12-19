PFDK'den Tugay Kacar'a 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Osmanlısporlu futbolcu Tugay Kacar'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Tugay Kacar'a 2 maç men cezası verildiği bildirildi.

PFDK'nin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Grandmedical Manisaspor ile yapılan maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a da 15 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.