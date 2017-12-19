ÖZBEK'TEN FLAŞ TERİM AÇIKLAMASI

Teknik direktör İgor Tudor ile yollarını ayıran ve Ocak ayında seçimli olağanüstü genel kurul kararı alan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gazetecilere flaş açıklamalarda bulundu. Olağanüstü genel kurulda yeniden aday olacağını kaydeden Özbek, ismi gündemde olan Fatih Terim ve yolları ayırma kararı alınan İgor Tudor ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dursun Özbek, "Mayıs 2018 tarihi Galatasaray için çok önemli" diyerek, şampiyonluk yarışı ve Galatasaray Sportif AŞ'nin yükümlülüklerine dikkat çekti.

Dursun Özbek'in satır başları şöyle;

"Dün itibarıyla 2 tane önemli karar aldık. Tudor'la olan birlikteliğimizi sona erdirdik ve Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık."

"Seçimin Galatasaray'a faydalı olacağını ve hayırlar getirmesini diliyorum. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum."

Soru: 1200 imza toplanmıştı, o dönemde neden seçime gitmediniz?

Dursun Özbek: "Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz.

Değerli Galatasaraylılar, geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray’ın tüzüğünde var. O zaman da söyledim bu çok demokratik bir hak. Bu dönemde erken seçim kararı almamız gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir karar aldık."

"Aksama olmaz"

"Bugünkü durumu yanlış değerlendirmemek lazım. 2.5 yıldır olduğu gibi Galatasaray yönetim kurulu görevinin başındadır. Kimse hizmetlerde aksama olur mu? gibi yorumlarda bulunmasın. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşüne devam edeceğini garanti ederim, kimsenin şüphesi olmasın."

"Galatasaray şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir"

"Galatasaray bugün olduğu gibi, Mayıs'ta da şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir"

"Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların bir görevi var: Seçilen başkanın etrafında birleşmek. Mayıs 2018 yürüyüşünü en güçlü şekilde yapmak."

"Kimseyle görüşmedim"

"Teknik direktörlük için şu ana kadar kimseyle görüşmedik. Seçim kararını dün akşam aldık ve şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Bundan sonra birlikte yürüyeceğimiz kim varsa, hepsiyle görüşeceğim. G.Saray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa, onunla görüşeceğim."

"Sportif olaylar performansa bağlıdır. Bizim görevimiz Galatasaray'ın ihtiyacı olan her şeyi yerine getirmekten ibarettir."

"Benim liseli gibi ayrımım yok. Mayıs 2018'e huzur içinde gitmeliyiz. Görüşeceğimiz arkadaşlarımız var. Bir sırat köprüsünden geçiyoruz."

"Bu kadar birlikteliği olan başka bir yönetim olmadı. Herkesi yeni seçilecek yönetimin etrafında birleşmeye çağırıyorum."

"Bugünkü yönetimin başkanı olarak 20 Ocak'ta seçilecek yönetimin en büyük destekçisi, en büyük savunucusuyum. Ben seçilirsem şunu rica ediyorum; gelin beraber olalım birbirimize destek verelim"

Fatih Terim'e teklif götürecek misiniz?

"Fatih Terim, benim de çok sevdiğim, Galatasaray'a muhteşem hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. Bunda tereddüt yok. Şu periyotta, aşağı yukarı 2.5 aydır Fatih Terim etrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Bunun sevgili Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Neden Galatasaray ile sembolleşmiş bir ismi yıpratmaya çalışıyoruz. Galatasaray için en uygun seçimi yapmak zorundayız. Onun için Galatasaray'a hizmet etmiş kişilerin artık yıpratılmaması gerekir. Bırakın yönetim kurulu Galatasaray'a en faydalı kişiyi bulsun."

Igor Tudor'la neden yollar ayrıldı?

Sayın Tudor'a son güne kadar destek verdim. Fakat öyle bir linçe uğradı ki; biliyorsunuz 9 puan

öndeyken tartışmalar başladı. Sayın Tudor, Galatasaray'a hizmet etme seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik gerek fiziksel olarak tartışmalardan etkilendi. Önemli olan Galatasaray'ın menfaati. Herkes Galatasaray'ın başarısı için çalışıyor. Bu başarı çizgisinden uzaklaşınca kimse kusura bakmasın. Yönetimse yönetim, teknik direktörse teknik direktör gider. Bir tek kriter vardır. Galatasaray'ın başarısı. Bu kriterden uzaklaşan herkes gider."

"Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim"

"Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği 1 ayda karar verilecek iş değildir. İstiyorsanız yıllar öncesinden hazırlanmalısınız...Bugünden itibaren çağrı yapıyorum, her kim seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler, Galatasaray'ı bütün çıplaklığıyla onların önüne koyalım. Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim."

"Bunu tek bir amaçla yapıyorum. Galatasaray'ın Mayıs 2018 hedefi vardır. Bu hedefe götürmek üzere aday oluyorum. Sen de bunları bilecek ve bu hedef doğrultusunda aday olacaksın."

Yeni teknik direktörü hangi yönetim seçecek?

Şu anda Galatasaray'ın yönetimi var. Mevcut yönetim kurulu, Galatasaray'ın bütün ihtiyaçlarını gidermekle sorumludur. 20 Ocak'ta seçime gidiyoruz diye her şeyi bıraktık mı? Hayır. "

"Seçim gününe kadar en iyisini, en iyi performansı gösterme yükümlülüğü sırtımızda. Endişe edilmesin. Eksikleri ve ihtiyaçları biliyoruz. En üst seviyede çalışma yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın."

2018'e vurgu

"2018'in Mayıs ayındaki olası bir başarısızlık Galatasaray'ın geleceğini çok kötü etkiler."

"Mayıs 2018'e giderken Galatasaray'da huzur olmalı. Manasız şekilde başkanları ve yönetimleri yıpratmayı bırakmamız lazım...Seçime girecek arkadaşlar Galatasaray hakkında ne bilmek istiyorsanız evraklarla birlikte size açıklayalım. Soru işareti olan konular varsa 24 saat kulüpteyim."

"UEFA ile ilgisi yok"

"UEFA ile ilgisi yok söylediğimin. 2018 Mayıs itibariyle, halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızda mahrumiyet getiriyor. Galatasaray Sportif AŞ'nin istediği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Kimse bunu küçümsemesin."

"5 yıl üst üste zarar etmek, halka açık şirketleri bazı haklardan mahrum bırakıyor. Başkan ve yönetime girecek her kişi bu taahhütü vererek gelsin. 2018 Mayıs'a başarıyla gitmek için en büyük destekçi ben olacağım."

"Bugünkü mevcut yönetim Galatasaray'ın yönetimidir. Ara transfer ve kamp döneminde ne ihtiyacı varsa eksiksiz hepsini yerine getirecektir. Kimse şüphe duymasın. Taraftarımız bu konuda endişe etmesinler."

Seçilirseniz gönlünüzden Fatih Terim mi geçiyor?

Dursun Özbek: Başka soru var mı?

Devre arasında transfer yaparsanız, teknik direktör getirirseniz ve seçimi kazanamazsanız, yeni yönetim yolları ayırmak isterse tazminatlar ne olacak?

Özbek: "Göreve geldiğimizde geçmiş yönetimden hoca ve futbolcular yok muydu? Biz 20 Ocak ertesine kadar Galatasaray yönetimiyiz. Ne gerekiyorsa yapmak boynumuzun borcu."

Galatasaray'ın başında ne zaman yeni bir teknik direktör göreceğiz?

Dursun Özbek: "Yeni teknik direktör sürecine dün akşamdan itibaren başladık"

"Seçimler Galatasaray'da bayram havasında yapılır"

"Galatasaray'ı iyi anlamak, tanımak lazım. Seçimler Galatasaray'da bayram havasında yapılır. Dolayısıyla Galatasaray'da seçimden korkmak, Galatasaray'ı tanımamak demektir. Kim seçilirse seçilsin herkes birbirini tebrik eder."