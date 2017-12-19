TRABZONSPOR'UN ÖNCELİĞİ STOPER

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle kendisini yeniden zirve yarışının içinde bulan Trabzonspor, şişkin kadrodan oyuncu göndermeden yeni bir transfere sıcak bakmazken, takviye yapılması durumunda ise önceliği stopere verecek.

Süper Lig'de ilk 8. hafta aldığı sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ligin alt sıralarına gerileyen Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra takımı emanet etiği Rıza Çalımbay ile yeniden zirve yarışına dahil oldu. Lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5, Galatasaray ve Fenerbahçe ile 4, Beşiktaş, Göztepe ve Kayserispor ile de 2'ye indiren Trabzonspor'un, zirve yarışına ortak olması, ikinci yarı öncesi yeni planlama yapmasına neden oldu.

Kadro şişkinliği giderilirse transfer yapılacak

Trabzonspor'un başaralı teknik direktörü Rıza Çalımbay, başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu ile sürekli bir araya gelerek devre arası ve sonrası için yeni takım planlaması üzerinde duruyor. Çalımbay'ın kafasında 2-3 takviye yapılması yönünde fikir oluşurken, kulübün ekonomik durumu da bu transferlerin olup-olmayacağı noktasında önemli bir yere sahip. Yönetimin ise kadroda bulunan ve fazla forma şansı bulamayan oyuncuları gönderebilmesi halinde, Çalımbay'ın istediği transferlere sıcak bakıyor. Yönetimin ve Çalımbay'ın bir araya geldiği toplantılarda ise savunma bölgesine takviye yapılaması ön plana çıkıyor. Sezon başında transfere önemli bir bütçe ayıran ve ekonomik yönden sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibinde, devre arasında transfer için şartların oluşması halinde önceliğin stoper bölgesinde olduğu belirtildi.

Çalımbay geniş rapor sunacak

Trabzonspor yönetimine, 'Ben takımdan ayrılmak istiyorum' teklifiyle harhangi bir futbolcunun başvuruda bulunmadığı ancak fazla forma şansı bulamadıkları için keyifsiz olan bazı oyuncular için transfer tekliflerine açık olan bordo-mavili yönetim, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geniş raporunu bekliyor. Takımdan gidecek ve kalacak isimler kadar transfer edilmesi planlanan oyuncuları da raporunda sunacak olan tecrübeli teknik adam, ligin ikinci yarısında tamamen kendi oyun düşüncesini sahaya yansıtacak takımı kurmak istiyor. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Çalımbay, eldeki oyuncuların ödemelerinde aksaklık yaşanmasına neden olabilecek transferi ise istemediğini hem yönetimle hem de kamuoyuyla paylaşmıştı.