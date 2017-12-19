GENÇLERBİRLİĞİ'NDE AKIL TUTULMASI SÜRÜYOR...

Gençlerbirliği'nde Murat Cavcav'ın başkan olmasından bu güne gün geçmiyor ki enteresan işlere ve kararlara imza atılmasın.

Geçtiğimiz hafta Divan Kurulundan 7 üyenin istifası ardından tüm camia bir özeleştiri beklerken Gençlerbirliği Yönetimi özeleştiri yapmak yerine garip işlere imza atmayı sürdürüyor.

Daha önce Protokol tribününde maç izleyen Disiplin Kurulu üyelerinin bu haklarının ellerinden alınması yeni bir gerginliğin fitilini ateşledi.

Disiplin Kurulu adına açıklama yapan Avukat Deniz Aksoy, tribünlerdeki yerlerini almayı sürdüreceklerini söyledi.

Açıklama şu şekilde...

Kulübümüz de diğer bütün dernekler gibi çeşitli kurulların birlikteliği ile yönetilmektedir. Divan, denetleme ve disiplin kurul üyeleri icracı sorumluluklara sahip olmasalar da yönetim kurulu üyeleriyle beraber genel kurulun kendilerine verdikleri görevleri yerine getirirler. Bu kurullar arasında hiyerarşik bir sıralama olmadığı gibi üyeleri de herhangi bir rütbeye göre sıralanmaz.

Bizler Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün 18 Şubat 2017 tarihinde toplanmış Genel Kurul üyelerinin oylarıyla görevlerine başlayan disiplin kurulu üyeleriyiz. Bilgi ve birikimimizi gönüllü olarak eğer bir apartman yönetiminin değil de spor kulübünün hizmetine sunuyorsak, bu futbola ve Gençlerbirliği’ne duyduğumuz sevginin sonucudur. Taraftarı olduğumuz ve yönetiminde yer aldığımız bir takımın maçlarını yakından takip etmek isteriz. Eski ve yeni, bütün kurullardan olduğu gibi yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla tribünlerde beraber üzülüp beraber sevinmek kendisini Gençlerbirliği camiasına ait hisseden her üyemizin arzusu olduğu kadar görevidir.

Ancak evimizde oynadığımız Kasımpaşa maçında, her hafta olduğu gibi tribünde yerini almak isteyen Gençlerbirliği Spor Kulübü Disiplin Kurulu Üyelerine, bundan sonra protokole sadece yönetim kurulu üyeleri ve misafirlerinin alınacağı bildirilmiştir. Aynı camiada farklı kurullarda görev alsak da yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın “misafiri” kabul edilmemek bir yana, bu tuhaf kararı şimdilik ligde yaşanan zor günlerin bir kazası olarak değerlendiriyoruz. Disiplin kurulunun görevleri ve işlevleri düşünüldüğünde, kabul edilecek herhangi bir gerekçe sunmadan disiplin kurulu üyelerini tribünden uzaklaştırmanın ne anlama geldiğini sadece yönetim kurulu üyeleri değil bizler de biliyoruz. Bizler görevlerimizi genel kurul üyelerinden aldık yine onların şahitliğinde bırakacak veya başkalarına devredeceğiz. Protokolde olmasa da yine tribünlerde ve görevimizin başında olacağız.

Kamuoyuna saygılarımızla

Av.Deniz AKSOY

Disiplin Kurulu Başkanı