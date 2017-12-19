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Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi büyük sıkıntı!
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FENERBAHÇE'DE KONYA MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK SIKINTI!

Fenerbahçe'de Konya maçı öncesi büyük sıkıntı!

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter ligin 17. haftasında deplasmanda oynanacak olan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Kardemir Karabükspor karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcular Şener Özbayraklı, Martin Skrtel ve Roman Neustaedter cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4'er kez sarı kartla cezalandırılan üç futbolcu, gelecek hafta oynanacak Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Aykut Kocaman'ın Skertel ve Neustaedter yerine Neto-Mehmet Topal ikilisini oynatması bekleniyor. Şener Özbayraklı'nın yerine ise Mauricio Isla'nın görev yapması bekleniyor. Kocaman'ın nasıl bir savunma ile Konya maçına çıkacağı merakla bekleniyor.
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