HACETTEPE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR!

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Hacettepe, ilk devrenin son bölümünde gösterdiği performansla 7.liğe kadar yükseldi. Başkent’in mor beyazlı ekibi son 10 haftadır kaybetmezken, deplasmanda aldığı galibiyetlerle de deplasman karnesini güçlendirdi.

EVDE NAMAĞLUP, DEPLASMANDA ZİRVEDE

Hacettepe iç sahada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet 6 beraberlik alırken, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Hacettepe iç sahada namağlup unvanını attığı 8 golle korumayı bildi.

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Deplasmanda daha başarılı bir performans sergileyen , gollü maçlara da deplasmanda imza attı. 8 maçlık bölümde 4 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hacettepe, 18 gol attı ve 9 gol kalesinde gördü. Bu rakamlarla deplasman puan tablosunda , ligin ilk iki sırasında olan Altay ve Gümüşhanespor’un arkasında 3.sırada yer aldı.

EN GOLCÜSÜ SONER

Hacettepe’nin orta sahasında oynayan Soner Dikmen takımının 8 golüne imza atarken , başarılı performansıyla da takımın sivrilen isimlerinden oldu. Hüseyin Çolak ve Kadir Arı 4’er gole imza atarken Burak Çolak ve Mahmut Bilir 3’er golle , gol yükünü sırtlayan isimler oldu.

Sarı kart tablosunda gördüğü 6 sarı kartla ilk sırada Hüseyin Çolak yer alırken onu , dörder sarı kartla Rahmi Can Karadaş, Soner Dikmen, Berat Aydoğdu ve Serdar Can Eralp takip etti.

Genç ekipte Aytaç Öden ve Fethi Özer ise birer kez kırmızı kart görerek maçlarda takımlarını eksik bırakan futbolcular oldular.

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22 yaş ortalamasına sahip Hacettepe takımı son 10 maçta mağlubiyeti unuturken , yakaladığı seri ile de Play Off sınırına dayandı. Son maçta alacağı Konya Anadolu Selçukspor maçı galibiyetiyle , ilk devreyi Play Off potasında bitirecek olan Hacettepe, bu maçta bir puana razı oldu ve ilk devreyi 7.sırada tamamladı. Daha önceki maçlarını Cebeci İnönü Stadı’nda oynayan genç ekip, yaşanan sorun nedeniyle bu maçını TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynamak durumunda kalmıştı.