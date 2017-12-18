LİDERE SELAM DURUN!

TFF 1. Lig'de 16. hafta Adanaspor-İstanbulspor maçıyla tamamlanırken lider MKE Ankaragücü, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.
Haftanın son maçında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Ligde MKE Ankaragücü, puanını 34'e çıkarırken, Çaykur Rizezpor'a 4-0 yenilen Ümraniyespor 29 puanda kaldı.
Ligde ilk devre, 22-24 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın maç programı şöyle:
16. hafta sonuçları
Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: 1-0
Gaziantepspor-Denizlispor: 0-0
Boluspor-Eskişehirspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: 4-0
Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Altınordu-Adana Demirspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: 3-0
Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: 2-1
Adanaspor-İstanbulspor: 0-0
TFF 1. Lig'de puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|16
|10
|4
|2
|25
|12
|13
|34
|2.
|ÜMRANİYESPOR
|16
|8
|5
|3
|22
|15
|7
|29
|3.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|16
|8
|4
|4
|33
|23
|10
|28
|4.
|AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR
|16
|7
|6
|3
|23
|15
|8
|27
|5.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|16
|7
|5
|4
|31
|25
|6
|23
|6.
|BOLUSPOR
|16
|7
|2
|7
|20
|16
|4
|23
|7.
|İSTANBULSPOR
|16
|6
|5
|5
|17
|15
|2
|23
|8.
|ADANASPOR
|16
|6
|5
|5
|18
|22
|-4
|23
|9.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|16
|5
|6
|5
|18
|19
|-1
|21
|10.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|16
|4
|8
|4
|18
|13
|5
|20
|11.
|ELAZIĞSPOR
|16
|5
|5
|6
|22
|21
|1
|20
|12.
|ALTINORDU
|16
|5
|5
|6
|23
|23
|0
|20
|13.
|SAMSUNSPOR
|16
|4
|7
|5
|14
|18
|-4
|19
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|16
|5
|6
|5
|32
|27
|5
|18
|15.
|ADANA DEMİRSPOR
|16
|4
|5
|7
|21
|25
|-4
|17
|16.
|DENİZLİSPOR
|16
|3
|4
|9
|15
|26
|-11
|13
|17.
|GRANDMEDİCAL MANİSASPOR
|16
|5
|2
|9
|18
|26
|-8
|8
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|16
|1
|4
|11
|7
|36
|-29
|4
1. Lig'de 17. hafta programı
22 Aralık Cuma:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor
23 Aralık Cumartesi:
13.00 İstanbulspor-Elazığspor
13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor
15.30 Eskişehirspor-Adanaspor
15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü
24 Aralık Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Samsunspor
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
15.30 Denizlispor-Boluspor
18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok