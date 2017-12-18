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LİDERE SELAM DURUN!

Lidere selam durun!

TFF 1. Lig'de 16. hafta Adanaspor-İstanbulspor maçıyla tamamlanırken lider MKE Ankaragücü, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

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TFF 1. Lig'de 16. hafta Adanaspor-İstanbulspor maçıyla tamamlanırken lider MKE Ankaragücü, ikinci sıradaki Ümraniyespor ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Haftanın son maçında Adanaspor, sahasında İstanbulspor ile golsüz berabere kaldı. Ligde MKE Ankaragücü, puanını 34'e çıkarırken, Çaykur Rizezpor'a 4-0 yenilen Ümraniyespor 29 puanda kaldı.

Ligde ilk devre, 22-24 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın maç programı şöyle:

16. hafta sonuçları

Balıkesirspor Baltok-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Gaziantepspor-Denizlispor: 0-0

Boluspor-Eskişehirspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Ümraniyespor: 4-0

Elazığspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Altınordu-Adana Demirspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Grandmedical Manisaspor: 3-0

Samsunspor-Akın Çorap Giresunspor: 2-1

Adanaspor-İstanbulspor: 0-0

TFF 1. Lig'de puan durumu

 
  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MKE ANKARAGÜCÜ 16  10  25  12  13  34 
2.  ÜMRANİYESPOR 16  22  15  29 
3.  ÇAYKUR RİZESPOR 16  33  23  10  28 
4.  AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16  23  15  27 
5.  BALIKESİRSPOR BALTOK 16  31  25  23 
6.  BOLUSPOR 16  20  16  23 
7.  İSTANBULSPOR 16  17  15  23 
8.  ADANASPOR 16  18  22  -4  23 
9.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 16  18  19  -1  21 
10.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 16  18  13  20 
11.  ELAZIĞSPOR 16  22  21  20 
12.  ALTINORDU 16  23  23  20 
13.  SAMSUNSPOR 16  14  18  -4  19 
14.  ESKİŞEHİRSPOR 16  32  27  18 
15.  ADANA DEMİRSPOR 16  21  25  -4  17 
16.  DENİZLİSPOR 16  15  26  -11  13 
17.  GRANDMEDİCAL MANİSASPOR 16  18  26  -8 
18.  GAZİANTEPSPOR 16  11  36  -29 
 

1. Lig'de 17. hafta programı

22 Aralık Cuma:

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gaziantepspor

23 Aralık Cumartesi:

13.00 İstanbulspor-Elazığspor

13.00 Gazişehir Gaziantep-Çaykur Rizespor

15.30 Eskişehirspor-Adanaspor

15.30 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü 

24 Aralık Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Samsunspor

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

15.30 Denizlispor-Boluspor

18.00 Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok 

 
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1
Usta
19 Aralık 201718:22
Takimimiz bes puan farkla lider sampiyonlugun en guclu adayiyiz ama cok sevinemiyoruz para sorunu hepimizin icinde burukluk yaratiyor neden boylesine basarili takima destek gelmiyor inanin cok uzuluyorum futbolcu teknik heyet Baskan vede cefakar Ankaragucu taraftari bukadar muhtesemken sehrin ileri gelenleri nedenbu kadar duyarsiz kaliyor anlamak mumkun degil yardim hemen gelmezse bu emekler bosa gidecek yazik cok yazik.
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