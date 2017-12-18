GÖZTEPE'DEN ALKIŞ ALAN HAREKET

Göztepeli futbolcular Konyaspor maçında sahaya "Haydi şanlı Göztepe taraftarı, Minik çocuklara oyuncaklar bizden, atkılar sizden" yazılı pankartla çıktı. Her iki takım futbolcuları, seremonide down sendromlularla yer aldı.

Göztepe ile Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında Göztepe arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık ürünler köy okullarında okuyan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere stat dışındaki stantlarda toplandı.

Müsabakayı 8 bin 621 seyirci takip etti.