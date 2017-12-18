SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

Süper Lig'de 16. hafta, iki maçla tamamlanırken, ilk yarının bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi.
Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 yendiği 16. haftada Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından 33 puanla zirveye çıktı.
Haftanın kapanışında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 32 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi.
Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en "farklı" galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 30 puan ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu, yeniden Medipol Başakşehir'e devretti. Sarı-kırmızılı ekip, 32 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.
Ligde ilk yarı, 22-25 Aralık'ta oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın programı şöyle:
- 16. hafta sonuçları
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Trabzonspor-Bursaspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-1
Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1
Göztepe-Atiker Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-0
- Puan Durumu
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
M. BAŞAKŞEHİR
|
16
|
10
|
3
|
3
|
29
|
17
|
12
|
33
|
2.
|
FENERBAHÇE
|
16
|
9
|
5
|
2
|
33
|
19
|
14
|
32
|
3.
|
GALATASARAY
|
16
|
10
|
2
|
4
|
34
|
21
|
13
|
32
|
4.
|
BEŞİKTAŞ
|
16
|
8
|
6
|
2
|
28
|
14
|
14
|
30
|
5.
|
KAYSERİSPOR
|
16
|
8
|
6
|
2
|
25
|
17
|
8
|
30
|
6.
|
GÖZTEPE
|
16
|
9
|
3
|
4
|
29
|
23
|
6
|
30
|
7.
|
TRABZONSPOR
|
16
|
8
|
4
|
4
|
32
|
27
|
5
|
28
|
8.
|
BURSASPOR
|
16
|
7
|
3
|
6
|
27
|
18
|
9
|
24
|
9.
|
D. G. SİVASSPOR
|
16
|
7
|
2
|
7
|
21
|
26
|
-5
|
23
|
10.
|
E. YENİ MALATYASPOR
|
16
|
5
|
4
|
7
|
20
|
24
|
-4
|
19
|
11.
|
KASIMPAŞA
|
16
|
5
|
4
|
7
|
24
|
29
|
-5
|
19
|
12.
|
T.M. AKHİSARSPOR
|
16
|
5
|
4
|
7
|
20
|
27
|
-7
|
19
|
13.
|
A. ALANYASPOR
|
16
|
5
|
3
|
8
|
27
|
30
|
-3
|
18
|
14.
|
A. KONYASPOR
|
16
|
4
|
2
|
10
|
15
|
22
|
-7
|
14
|
15.
|
OSMANLISPOR
|
16
|
4
|
2
|
10
|
23
|
32
|
-9
|
14
|
16.
|
ANTALYASPOR
|
16
|
3
|
5
|
8
|
16
|
30
|
-14
|
14
|
17.
|
GENÇLERBİRLİĞİ
|
16
|
3
|
4
|
9
|
19
|
31
|
-12
|
13
|
18.
|
K. KARABÜKSPOR
|
16
|
2
|
2
|
12
|
13
|
28
|
-15
|
8
- 17. hafta programı
22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe
24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
19.30 Galatasaray-Göztepe
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor