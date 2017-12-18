SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

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Süper Lig'de 16. hafta, iki maçla tamamlanırken, ilk yarının bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi.

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Süper Lig'de 16. hafta, iki maçla tamamlanırken, ilk yarının bitimine 1 hafta kala Medipol Başakşehir, yeniden liderliğe yükseldi.

Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u 4-1 yendiği 16. haftada Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından 33 puanla zirveye çıktı.

Haftanın kapanışında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, 32 puan ve averajla 2. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, sahasında Osmanlıspor'u 5-1 mağlup ederek haftanın en "farklı" galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 30 puan ve averajla 4. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilen Galatasaray, geçen hafta oturduğu liderlik koltuğunu, yeniden Medipol Başakşehir'e devretti. Sarı-kırmızılı ekip, 32 puan ve averajla 3. sıraya geriledi.

Ligde ilk yarı, 22-25 Aralık'ta oynanacak 17. hafta maçlarıyla sona erecek. 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar, son puan durumu ve 17. haftanın programı şöyle:

- 16. hafta sonuçları
Gençlerbirliği-Kasımpaşa: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Trabzonspor-Bursaspor: 1-0
Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: 0-2
Medipol Başakşehir-Antalyaspor: 4-1
Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-1
Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1
Göztepe-Atiker Konyaspor: 1-0
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 2-0

- Puan Durumu

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

M. BAŞAKŞEHİR

16

10

3

3

29

17

12

33

2.

FENERBAHÇE

16

9

5

2

33

19

14

32

3.

GALATASARAY

16

10

2

4

34

21

13

32

4.

BEŞİKTAŞ

16

8

6

2

28

14

14

30

5.

KAYSERİSPOR

16

8

6

2

25

17

8

30

6.

GÖZTEPE

16

9

3

4

29

23

6

30

7.

TRABZONSPOR

16

8

4

4

32

27

5

28

8.

BURSASPOR

16

7

3

6

27

18

9

24

9.

D. G. SİVASSPOR

16

7

2

7

21

26

-5

23

10.

E. YENİ MALATYASPOR

16

5

4

7

20

24

-4

19

11.

KASIMPAŞA

16

5

4

7

24

29

-5

19

12.

T.M. AKHİSARSPOR

16

5

4

7

20

27

-7

19

13.

A. ALANYASPOR

16

5

3

8

27

30

-3

18

14.

A. KONYASPOR

16

4

2

10

15

22

-7

14

15.

OSMANLISPOR

16

4

2

10

23

32

-9

14

16.

ANTALYASPOR

16

3

5

8

16

30

-14

14

17.

GENÇLERBİRLİĞİ

16

3

4

9

19

31

-12

13

18.

K. KARABÜKSPOR

16

2

2

12

13

28

-15

8

- 17. hafta programı

22 Aralık Cuma:
20.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

23 Aralık Cumartesi:
14.00 Bursaspor-Gençlerbirliği
16.30 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
19.30 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe

24 Aralık Pazar:
14.00 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor
14.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor
16.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
19.30 Galatasaray-Göztepe

15 Aralık Pazartesi:
20.00 Osmanlıspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

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