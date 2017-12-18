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Başakşehir evinde yıkılmıyor
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BAŞAKŞEHİR EVİNDE YIKILMIYOR

Başakşehir evinde yıkılmıyor

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek, Galatasaray'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, sahasındaki yenilmezliğini de sürdürüyor.

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Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup ederek, Galatasaray'ın 1 puan önünde yeniden liderliğe yükselen Medipol Başakşehir, sahasındaki yenilmezliğini de sürdürüyor.

Turuncu-lacivertliler evinde oynadığı son 30 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu 30 maçta 23 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Medipol Başakşehir bu süreçte 76 puanı hanesine yazdırdı, maç başına puan ortalaması ise 2,53 oldu.

646 gündür kaybetmiyor

İstanbul ekibi, sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da Osmanlıspor ile oynadığı maçta yaşadı.

İki sezon önce Osmanlıspor'a 3-2 kaybeden Medipol Başakşehir, o karşılaşmada Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından da yararlanamamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 646 gündür sahasında kaybetmiyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2015-2016 sezonunda sahasında oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2016-2017 sezonunda evindeki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve bu sezon sahasında şu ana kadar yaptığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

70 gol attı, 26 gol yedi

Sahasında oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Medipol Başakşehir gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Turuncu-lacivertliler, evindeki son 30 maçta rakip fileleri 70 kez havalandırırken, kalesinde ise 26 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu süreçte iç sahada 2,33'lük gol ortalamasını da yakaladı.

Medipol Başakşehir'in evindeki son 30 maçı

Turuncu-lacivertli takımın sahasında oynadığı son 30 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon          Tarih                      Maç                                         Skor
2017-2018 17 Aralık 2017 Antalyaspor 4-1
2017-2018 3 Aralık 2017 Osmanlıspor 1-0
2017-2018 18 Kasım 2017 Galatasaray 5-1
2017-2018 28 Ekim 2017 Teleset Mobilya Akhisarspor 2-1
2017-2018 14 Ekim 2017 Aytemiz Alanyaspor 2-1
2017-2018 17 Eylül 2017 Trabzonspor 2-2
2017-2018 27 Ağustos 2017 Atiker Konyaspor 2-1
2017-2018 11 Ağustos 2017 Bursaspor 1-0
2016-2017 27 Mayıs 2017 Adanaspor 2-1
2016-2017 13 Mayıs 2017 Gençlerbirliği 2-1
2016-2017 30 Nisan 2017 Beşiktaş 3-1
2016-2017 10 Nisan 2017 Galatasaray 4-0
2016-2017 19 Mart 2017 Kardemir Karabükspor 3-3
2016-2017 5 Mart 2017 Aytemiz Alanyaspor 2-1
2016-2017 18 Şubat 2017 Gaziantepspor 0-0
2016-2017 29 Ocak 2017 Bursaspor 1-0
2016-2017 14 Ocak 2017 Kayserispor 5-0
2016-2017 17 Aralık 2016 Trabzonspor 1-0
2016-2017 3 Aralık 2016 Antalyaspor 2-2
2016-2017 21 Kasım 2016 Çaykur Rizespor 2-1
2016-2017 30 Ekim 2016 Teleset Mobilya Akhisarspor 5-1
2016-2017 16 Ekim 2016 Atiker Konyaspor 1-1
2016-2017 24 Eylül 2016 Osmanlıspor 2-2
2016-2017 10 Eylül 2016 Kasımpaşa 3-1
2016-2017 21 Ağustos 2016 Fenerbahçe 1-0
2015-2016 18 Mayıs 2016 Çaykur Rizespor 1-0
2015-2016 9 Mayıs 2016 Fenerbahçe 2-1
2015-2016 23 Nisan 2016 Sivasspor 2-2
2015-2016 17 Nisan 2016 Gaziantepspor 4-1
2015-2016 3 Nisan 2016 Mersin İdmanyurdu 3-0
 
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