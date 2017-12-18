BURSASPOR’DA GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Süper Lig’in 17. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Özlüce Tesisleri’nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.



Isınma koşularıyla başlayan, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, şut ve geniş alanda kontrol pas hareketleriyle sona erdi.



Yeşil-beyazlılarda, sakatlığı süren Badu’nun tedavisi devam ederken, kasık adalesinde ağrıları bulunan Batalla ise kontrol amaçlı dinlendirildi.