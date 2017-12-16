SAKARYA BŞB EVİNDE MUTLU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Belediye'yi 79-57 yendi. Bu sonuçla Sakarya Büyükşehir Belediyespor 6. galibiyetini alırken, Gaziantep Belediye ise 9. kez mağlup oldu.

Mücadeleye Metecan Birsen ve Boothe'nin üçlükleriyle başlayan ev sahibi ekip, ilk üç dakikada skoru 10-0'a getirdi. Faul atışları ve üçlüklerle karşılık veren Gaziantep Belediye ilk periyodu 27-14 geride kapattı.

Karşılıklı ataklarla başlayan ikinci periyotta oyun üstünlüğünü kuran Sakarya Büyükşehir Belediyespor, devreye 46-27 önde girdi.

Oyundaki üstünlüğünü üçüncü periyodun başında da sürdüren Sakarya Büyükşehir Basketbol, 25. dakikada farkı 19 sayıya çıkararak skoru 54-35'e getirdi. Kalan sürede farkı arttıran Sakarya Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu 63-40 önde kapattı.

Son periyotta Harris ve Metecan Birsen'in basketleriyle oyuna başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, rakibine üstünlük şansı vermeyerek karşılaşmayı 79-57 kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da 16'şar sayıyla Harris ve Boothe sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Gaziantep Basketbol'da ise Lyons 16, Freimanis ise 10 sayı kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 79 - Gaziantep Basketbol: 57

Salon: Sakarya

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Semih Vural, Emin Moğulkoç

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 7, Metecan Birsen 10, Fall 7, Harris 16, Boothe 16, Doğukan Şanlı 5, Can Korkmaz 3, Jankovic 9, Ersin Dağlı 2, Mehmet Özdoğan 2, Mustafa Kırcalı 2.

Gaziantep Basketbol: Armand 9, Rudd 4, Carter 6, Murat Göktaş 5, Can Uğur Öğüt 3, Lyons 16, Balazic 4, Freimanis 10, Erol Can Çinko.

1. Periyot: 27-14

Devre: 46-27

3. Periyot: 63-40

MAÇIN ARDINDAN

Ernak: "Rakibi 60 sayının altında tutmak bizim için çok önemli bir gösterge"

Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, Gaziantep Belediye'yi 79-57 yendikleri karşılaşmada iyi savunma yaparak sonuca gittiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ernak, rakip takım Gaziantep Belediye'nin bir değişim sürecinden geçtiğine değinerek sezonun kalan kısmında başarılar diledi.

Belli bir disiplinde kalmanın öneminin oyuncular tarafından anlaşıldığını ve maçın başından sonuna bu disiplini kaybetmediklerini belirten Ernak, "Evimizde, olması gerektiği gibi iyi savunma yaparak oynadık. Rakibimizi 57 sayıda tuttuk. Rakibi 60 sayının altında tutmak bizim için çok önemli bir gösterge. Bu yönde takımımızın çok geliştiğini düşünüyorum." dedi.

Takımda eksik noktalarını hala tamamlayamadıklarını ifade eden Ernak, "Takımımızın ihtiyacı olan bir tip oyuncu bulduğumuz zaman takviye yapacağız ama o güne kadar özellikle bugün tüm oyuncularımıza katkı verdikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep Basketbol cephesi

Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic ise rakiplerinin iyi bir oyun ortaya koyarak kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmanın sonuna kadar sahada olan tek takımın Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un olduğunu dile getiren Markovic, şunları kaydetti:

"79 sayının 44'ünü boyalı alandan üreten bir takımdan bahsediyoruz. Bu da bizim ne kadar kötü bir savunma yaptığımızı gösterir. 40 dakika boyunca hiçbir zaman takım gibi oynamadık. Bazı oyuncuların defansta ve hücumda bireysel katkıları oldu ancak takım olarak hiçbir şey yapmadık."