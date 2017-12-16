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Kısıtlı kadroya rağmen....
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KISITLI KADROYA RAĞMEN....

Kısıtlı kadroya rağmen....

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyun anlayışı birbirine benzeyen iki takımın mücadelesinin olduğunu söyledi.

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İlk yarıda her iki takımın aynı anlayışla sahada mücadele ettiğini anlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"İkinci yarı biz golü bulduktan sonra farklı bir yöne gitti. İyi kullanabilseydik, belki oyunu farklı kazanabilirdik. Futbolda maçın 50'nci dakikası, 90'ıncı dakikası diye bir şey yoktur. Son saniyesine, hakemin düdüğüne kadar çok ciddi, çok konsantre olmak lazım. Farklı kazanabileceğimiz, belki de golden sonra çok farklı öne geçebileceğimiz bir maçı maalesef berabere bitirdik."

Aybaba, iyi mücadele eden takımlarının kısıtlı bir kadrosunun olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle bugünkü maçta iki sakat olunca oyuna pek müdahalede bulunamadık. Oyuncularım çok istekli oynuyorlar. Kısıtlı kadroya rağmen bayağı başarılı işler yapıyorlar." diye konuştu.
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