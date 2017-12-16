Trabzonspor 1 - Bursaspor 0
Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazandı.
Trabzonspor: Onur Kıvrak, Tomas Hubocan, Joao Pereira, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Juraj Kucka, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı (85' Matus Bero), Dame N'doye (57' Olcay Şahan), Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür (90' Hugo Rodallega)
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Harun Tekin, Cristian Titi, Ertuğrul Ersoy, William Troost-ekong, Pablo Batalla, Merter Yüce (74' Kofi Amoako Atta), Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, Furkan Soyalp (58' Kubilay Kanatsızkuş), Bogdan Stancu, Dzon Delarge (88' Sinan Bakış)
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek
Gol: DK 51: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Tomas Hubocan (Trabzonspor), DK 53: Juraj Kucka (Trabzonspor), DK 74: Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), DK 80: Uğur Demirok (Trabzonspor)
Fikstürü - Puan Durumu