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Kupa Voley'de finalin adı belli oldu
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KUPA VOLEY'DE FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Kupa Voley'de finalin adı belli oldu

Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek finalde Maliye Piyango'nun rakibi oldu.

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Voleybolda Erkekler Kupa Voley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek finalde Maliye Piyango'nun rakibi oldu.

Yarın saat 14.00'te oynanacak final maçı TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Ozan Çağrı Sarıkaya, Saadettin Deneri

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Tuia, Murat Yenipazar, Serhat Coşkun (Nuri Şahin, Kadir Cin, Caner Pekşen, Görkem Sertel)

Halkbank: Emre Batur, Petric, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Hernandez ( Hasan Yeşilbudak, Abdullah Cam, Alperay Demirciler, Loh)

Setler: 18-25, 22-25, 19-25

Süre: 87 dakika (26, 31, 30)

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