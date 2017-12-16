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Halkbank kupada finalde
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HALKBANK KUPADA FİNALDE

Halkbank kupada finalde

2017-2018 Erkekler Kupa Volley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediye’yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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İstanbul BBSK: 0

Halkbank ANKARA: 3

 

Salon: 11 Nisan

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Saadettin Deneri

İstanbul BBSK: Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Samuel Tuia, (Nuri Şahin, Kadir Cin, Görkem Sertel, Caner Pekşen)

Halkbank ANKARA: Emre Batur, Raydel Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Fernando Hernandez, Nemanja Petric, (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Lucas Loh, Abdullah Çam)

Setler: 18-25, 22-25, 19-25

Süre: 1.27 (26, 31, 30)

 

 

2017-2018 Erkekler Kupa Volley yarı final maçında Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediye’yi 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Halkbank maçın genelinde daha dengeli bir oyun sergiledi. Set sonlarında konsantrasyon kaybı yaşamasına karşın, tecrübesini sahaya yansıtarak, skor almasını bildi.

Servis ve hücumlarda yüzdeli oynayan, bloklarla rakibi durduran başkentliler, seyircisinin desteğini de arkasına aldığı maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 15 sayı kaydeden Fernando Ramos Hernandez oldu.

 

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