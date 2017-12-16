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Pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var
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POZİSYON VERMEME ANLAMINDA TAKIMIMDA BİR GELİŞME VAR

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, “3 haftadır pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var” dedi.

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Süper Lig’in 16. hafta müsabakasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlanırken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “İkinci yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Çocuklar çok iyi mücadele etti. Onların girmiş olduğu bir pozisyon var. Bizim de duran toptan girdiğimiz 2 pozisyon var. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. 3 haftadır pozisyon vermeme anlamında takımımda bir gelişme var. Bir puanların değerleri ileride anlaşılacak” ifadelerini kullandı.

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