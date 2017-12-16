İŞTE TRABZONSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Trabzonspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:30'da başlayacak Trabzonspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 16. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Emmanuel Davıd Mas Sgros, Okay Yokuşlu, Dame N'doye, Uğur Demirok, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Juraj Kucka, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
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Bursaspor: Sorin Bogdan Stancu, Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Chrıstıan Chagas Tarouco, Pablo Martın Batalla, Furkan Soyalp, Barış Yardımcı, Delarge Dzon, Yusuf Erdoğan, Emmanuel Agyeman Badu, William Paul Ekong
Teknik Direktör: Paul Joseph Marie Le Guen
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Hakem: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahattin Şimşek
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