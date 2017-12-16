ALANYASPOR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Alanyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 1
Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Fabrice N'sakala, Taha Yalçıner (82' Yusuf Serdar Çoban), Efecan Karaca, Chisamba Lungu (64' Junior Fernandes), Isaac Sackey (65' Cenk Ahmet Alkılıç), Vagner Love
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal (59' Hakan Bilgiç), Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Arouna Kone, Thievy Bifouma (90' Muhammet Demir), Mert Hakan Yandaş (50' Sergiy Rybalka)
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu
Goller: DK 71: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Welinton Silva (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 55: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 84: Vagner Love (Alanyaspor), DK 90: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)
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