﻿
Alanyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALANYASPOR 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Alanyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

231 Okunma

Alanyaspor 1 - Demir Grup Sivasspor 1

Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Fabrice N'sakala, Taha Yalçıner (82' Yusuf Serdar Çoban), Efecan Karaca, Chisamba Lungu (64' Junior Fernandes), Isaac Sackey (65' Cenk Ahmet Alkılıç), Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Carl Medjani, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal (59' Hakan Bilgiç), Auremir Dos Santos, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Arouna Kone, Thievy Bifouma (90' Muhammet Demir), Mert Hakan Yandaş (50' Sergiy Rybalka)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu

Goller: DK 71: Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Welinton Silva (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 55: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 84: Vagner Love (Alanyaspor), DK 90: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor)

﻿

Kısıtlı kadroya rağmen....
İşte Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
16. haftanın hakemeleri belli oldu!
Buz: “İlk devre çok iyi futbol oynadık”
Demir Grup Sivasspor 1 - M.Başakşehir 0
Osmanlıspor 3 - Alanyaspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿