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Ziraat Bankası'ndan erken veda
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ZİRAAT BANKASI'NDAN ERKEN VEDA

Ziraat Bankası'ndan erken veda

Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Ziraat Bankası, İnegöl Belediye ile karşı karşıya geldi.

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ZİRAAT BANKASI:1  İNEGÖL BELEDİYE: 3

Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Ziraat Bankası, İnegöl Belediye ile karşı karşıya geldi. 11 Nisan Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İnegöl Belediye 3-1 kazandı. Setler 25-16, 22-25, 22-25, 21-25 İnegöl Belediye lehine sonuçlandı.

 

SALON: 11 Nisan Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz AKDEMİR – İsmail YILDIRIM

SETLER:  25-16, 22-25 22-25, 21-25

SÜRE: 1 saat 47 dakika

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin ( Serkan Kılıç (L), Volkan Döne,)

İNEGÖL BELEDİYE: Gökhan Çatal, Antonovich, İbrahim Başaran, Mehmet Almaz, Husaj Gazmend, Nıels Klapwijk (Caner Dengin (L), Ayhan Tunç, Anıl Tokat)

 

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