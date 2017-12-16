ZİRAAT BANKASI'NDAN ERKEN VEDA

ZİRAAT BANKASI:1 İNEGÖL BELEDİYE: 3
Kupa Voley çeyrek final karşılaşmasında Ziraat Bankası, İnegöl Belediye ile karşı karşıya geldi. 11 Nisan Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı İnegöl Belediye 3-1 kazandı. Setler 25-16, 22-25, 22-25, 21-25 İnegöl Belediye lehine sonuçlandı.
SALON: 11 Nisan Spor Salonu
HAKEMLER: Yavuz AKDEMİR – İsmail YILDIRIM
SETLER: 25-16, 22-25 22-25, 21-25
SÜRE: 1 saat 47 dakika
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Vojin Cacic, Koray Şahin ( Serkan Kılıç (L), Volkan Döne,)
İNEGÖL BELEDİYE: Gökhan Çatal, Antonovich, İbrahim Başaran, Mehmet Almaz, Husaj Gazmend, Nıels Klapwijk (Caner Dengin (L), Ayhan Tunç, Anıl Tokat)