ÇAYKUR RİZESPOR 4 - ÜMRANİYESPOR 0

Çaykur Rizespor 4 - Ümraniyespor 0
TFF 1.Lig 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Ümraniyespor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Özgür Çek (72' Süleyman Koç), Davide Petrucci, Recep Niyaz (46' Lincoln Henrique), Robin Yalçın, Leonard Kweuke (84' Ozan Papaker), Braian Samudio
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ (84' Bahadır Taşdelen), Bulut Kaya (57' Cleyton), Samet Asatekin, Dimitar Rangelov, Andreas Vasilogiannis, Jean-armel Drole (79' Serdar Özbayraktar)
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
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Hakem: Serkan Çınar, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay, Alper Çetin
Goller: DK 52: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 77: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 87: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor), DK 90: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 55: Bulut Kaya (Ümraniyespor), DK 73: Davide Petrucci (Çaykur Rizespor), DK 77: Jean-armel Drole (Ümraniyespor), DK 77: İbrahim Akdağ (Ümraniyespor)
Kırmızı Kart: DK 86: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor)