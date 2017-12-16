GENÇLERBİRLİĞİ 0 - KASIMPAŞA 0

Gençlerbirliği 0 - Kasımpaşa 0
Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye (69' Murat Duruer), Zeki Yavru (84' Abdul Khalili), Aleksandar Scekic, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Petar Skuletic (76' Vedat Muriqi)
Teknik Direktör: Ümit Özat
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (81' Markus Neumayr), John Murillo, Bernard Mensah (90' Hasan Bilal), Franck Etoundi (68' Samuel Eduok)
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Hakan Ceylan
Sarı Kartlar: DK 59: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 64: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 74: Veysel Sarı (Kasımpaşa)
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