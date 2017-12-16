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Gençlerbirliği 0 - Kasımpaşa 0
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GENÇLERBİRLİĞİ 0 - KASIMPAŞA 0

Gençlerbirliği 0 - Kasımpaşa 0

Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gençlerbirliği 0 - Kasımpaşa 0

Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa Ankara 19 Mayıs Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Syarhey Palitsevich, Uğur Çiftçi, Ousmane N'diaye, Ahmet Oğuz, Diallo Guidileye (69' Murat Duruer), Zeki Yavru (84' Abdul Khalili), Aleksandar Scekic, Elvis Manu, Jailton Paraiba, Petar Skuletic (76' Vedat Muriqi)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Loret Sadiku, David Pavelka, Trezeguet (81' Markus Neumayr), John Murillo, Bernard Mensah (90' Hasan Bilal), Franck Etoundi (68' Samuel Eduok)

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Hakan Ceylan

Sarı Kartlar: DK 59: Elvis Manu (Gençlerbirliği), DK 64: Jailton Paraiba (Gençlerbirliği), DK 74: Veysel Sarı (Kasımpaşa)

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Abdurrahman Kirmizi
16 Aralık 201717:52
30 puan daha kalmis canim Umit icin 30 puancik dedigin nedirki? Besiktasi Basaksehiri yendigimiz maclari cikarin geriye kalan puanlari bir degerlendirin aci gercekle biraz yuzlein Umit bey. O iki maci Mesut hoca kaznadirdi onlarda olmasa senin topladigin puan toplamda kac dersin?
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Orhan
16 Aralık 201715:56
Biri 43 puan mı demişti?
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