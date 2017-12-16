İŞTE ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 16. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Alanya Oba Stadı
Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Chısamba Lungu, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Auremır Evangelısta Dos Santos, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga
Teknik Direktör: Samet Aybaba
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Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu
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