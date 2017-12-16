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İşte Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 16. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 16. Haftasında Alanya Oba Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fırat Aydınus yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Alanya Oba Stadı

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Isaac Sackey, Efecan Karaca, Chısamba Lungu, Mamadou Fofana, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Georgıos Tzavellas, Taha Yalçıner, Lamine Gassama, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör: Safet Susiç

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Mert Hakan Yandaş, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Tolgahan Acar, Auremır Evangelısta Dos Santos, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Delvin Chanel Ndınga

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu, Yaşar Kemal Uğurlu

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