YILIN VOLEYBOLCUSU HAKKI ÇAPKINOĞLU

Spor Türkiye tarafından 16'ncısı düzenlenen Ceylan İnşaat Türkiye Spor Ödülleri'nin halk oylaması tamamlandı. 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığı ödüllerde Beşiktaş; Yılın Futbol Takımı, Yılın Kulüp Başkanı, Yılın Teknik Direktörü, Yılın Futbolcusu ve Yılın Transferi olmak üzere beş kategoride birinciliği göğüsledi.

YILIN FUTBOLCUSU CENK TOSUN SEÇİLDİ

Yılın erkek sporcusu Milli güreşçi Taha Akgül olurken, yılın kadın sporcusu Milli tenisçi Çağla Büyükakçay seçildi. Türkiye'yi Avrupa ligindeki başarısıyla gururlandıran Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, kulübüne yılın spor kulübü unvanını getirirken, Beşiktaş ise yılın futbol takımı ödülünü aldı. Fikret Orman'ın yılın kulüp başkanı seçildiği halk oylamasında, Şenol Güneş yılın teknik direktörü, Cenk Tosun da yılın futbolcusu oldu. Beşiktaş'ın Pepe transferi de futbolseverler tarafından yılın transferi seçildi.

SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ

Sporun birleştirici gücüne inandıklarını söyleyen Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ceylan, halkın oylarıyla kazananların belirlendiği Türkiye Spor Ödülleri'ne destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını açıkladı. Ceylan, sporcuların daha büyük başarılara ulaşmasında ödüllerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak spora olan katkılarının devam edeceğini söyledi.

ÖDÜL TÖRENİ 22 OCAK'TA YAPILACAK

Türkiye Spor Ödülleri Kurucusu ve Spor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, bu yıl halk oylamasına ilginin yoğun olduğunu belirterek 1 milyon 91 bin 335 oyun kullanıldığını açıkladı. 15 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında süren ankette, 16 kategoride kişi ve kurumların oylandığını ifade eden Nedim Delibaş, kazananların ödüllerini 22 Ocak 2018'de düzenlenecek ödül töreniyle alacağını söyledi. Delibaş, Jüri Özel Ödülleri ile Basın Ödülleri'nin ise düzenlenecek törende açıklanacağını sözlerine ekledi.

Halk oylaması sonucunda Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül almaya hak kazanan kişi ve kurumlar şöyle:

Yılın Erkek Sporcusu: Taha Akgül (Olimpiyat Şampiyonu-Güreş)

Yılın Kadın Sporcusu: Çağla Büyükakçay (Milli Tenisçi)

Yılın Spor Yöneticisi: İsmail Özbayraktar - Spor İstanbul Genel Müdürü

Yılın Kulüp Başkanı: Fikret Orman - Beşiktaş

Yılın Teknik Direktörü: Şenol Güneş - Beşiktaş

Yılın Futbolcusu: Cenk Tosun - Beşiktaş

Yılın Hakemi: Fırat Aydınus

Yılın Yabancı Futbolcusu: Emmanuel Adebayor - Medipol Başakşehir

Yılın Futbol Takımı: Beşiktaş

Yılın Transferi: Pepe - Beşiktaş

Yılın Spor Kulübü: Fenerbahçe Basketbol (Türkiye Şampiyonu- Euroleauge Şampiyonu)

Yılın Federasyonu: Güreş Federasyonu

Yılın Erkek Basketbolcusu: Göksenin Köksal - Galatasaray Odeabank

Yılın Kadın Basketbolcusu: Asena Yalçın - Mersin BŞB.

Yılın Erkek Voleybolcusu: Hakkı Çapkınoğlu - Halkbank

Yılın Kadın Voleybolcusu: Naz Aydemir Akyol - Vakıfbank

(Spor Arena)