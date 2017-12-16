PENDİKSPOR 0 - FATİH KARAGÜMRÜK 1

Pendikspor 0 - Fatih Karagümrük 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 17. haftasında Pendikspor ile Fatih Karagümrük Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Pendikspor: Emre Aydın, Erol Yükseker, Ramiz Ok (62' Mustafa Öztürk), Erdinç Pekgöz, Fatih Cerlek, Zeki Korkmaz, Onur Karakabak, Aytaç Deniz (90' Yasin Görkem Arslan), Süheyl Çetin, Yaser Hacımustafaoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu
Teknik Direktör: Serhat Güller
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Fatih Karagümrük: Veysel Sapan, Koray Yıldız (76' Şahinali Terzi), Gökcan Gelmen, Fatih Kuruçuk, Hüseyin Öztürk, Halil Uysal, Burak Göksel (69' Erkan Sancar), Sadık Eren Yıldırım, Taner Yıldız (90' Güngör Kaya), Serkan Odabaşoğlu, Ufuk Akyol
Teknik Direktör:
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı, Emre Yüksel
Gol: DK 53: Gökcan Gelmen (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: DK 78: Ufuk Akyol (Fatih Karagümrük), DK 81: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 81: Taner Yıldız (Fatih Karagümrük), DK 84: Zeki Korkmaz (Pendikspor), DK 88: Serkan Odabaşoğlu (Fatih Karagümrük)
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