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Bergama Bel. 1 - Kemerspor 2003 3
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BERGAMA BEL. 1 - KEMERSPOR 2003 3

Bergama Bel. 1 - Kemerspor 2003 3

TFF 3.Lig 1.Grup 17. haftasında Bergama Bel. ile Kemerspor 2003 Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-1 kazandı.

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Bergama Bel. 1 - Kemerspor 2003 3

TFF 3.Lig 1.Grup 17. haftasında Bergama Bel. ile Kemerspor 2003 Bergama 14 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kemerspor 2003 3-1 kazandı.

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Ahmet Köseoğlu, Ulaş Sarı, Erdin Üzer, İsmail Palta (84' Anıl Özönerli), Emre İşçiler (70' Ozan Murat Başyılmaz), Berk Baran, Hakan Çakır, Hacı Ömer Doğru (61' Berkant İstanbul), Hüseyin Teker, Bünyamin Uyanık

Teknik Direktör: Selahattin Dervent

Kemerspor 2003: İsmail Çetin, Fikret Sevilgen (17' Selim Demir), Birkan Öksüz, Deniz Ataç, Abdulsamet Burak, İbrahim Dağaşan, Ahmet Mümin Papaker (84' Barış Sağır), Sevcan Bıyıklı, Doğukan Sinik (66' Kaan Danilyan Karabakal), Akın Akman, Lokman Erdoğan

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Hakem: Lütfullah Aslan, Fetullah Çetinelli, Oğur Aydoğdu, Mehmet Terece

Goller: DK 24: Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), DK 63: Berkant İstanbul (Bergama Bel.), DK 90: Deniz Ataç (Kemerspor 2003), DK 90: Deniz Ataç (Kemerspor 2003)

Sarı Kartlar: DK 11: Ulaş Sarı (Bergama Bel.), DK 27: Erdin Üzer (Bergama Bel.), DK 70: Lokman Erdoğan (Kemerspor 2003), DK 72: Kaan Danilyan Karabakal (Kemerspor 2003), DK 88: İbrahim Dağaşan (Kemerspor 2003), DK 89: Ozan Murat Başyılmaz (Bergama Bel.)

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İşte Bergama Bel. - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Kemerspor 2003 1 - Bayburtspor 2
Yomraspor 1 - Bergama Bel. 0
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