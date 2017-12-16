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Hacettepe Spor 1 - A. Selçukspor 1
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HACETTEPE SPOR 1 - A. SELÇUKSPOR 1

Hacettepe Spor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 17. haftasında Hacettepe Spor ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Hacettepe Spor 1 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 17. haftasında Hacettepe Spor ile A. Selçukspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Hacettepe Spor: Übeyd Adıyaman, Aytaç Öden (87' Çayan Poshoroğlu), Orhan Evci, Alaaddin Okumuş, Rahmi Can Karadaş, Mahmut Bilir, Kadir Arı, Soner Dikmen, Serdarcan Eralp (46' Berat Ayberk Özdemir), Hüseyin Çolak, Mehmet Tuğrul Başkan (66' Burak Çolak)

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Özkan Taştemur (69' Alpay Cin), Sertan Yiğenoglu, İbrahim Ak (58' Onurcan Güler), İbrahim Serdar Aydın, Emre Can Atila, Ayberk Altan, Seddar Karaman (81' Süleyman Türkeş), Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Davut Dakul Çelik, Mustafa Han, Hakan Karabalcık, Gökhan Özbulut

Goller: DK 9: Soner Dikmen (Hacettepe Spor), DK 29: İbrahim Serdar Aydın (A. Selçukspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Ali Yaşar (A. Selçukspor), DK 74: Rahmi Can Karadaş (Hacettepe Spor), DK 89: Berat Ayberk Özdemir (Hacettepe Spor), DK 90: Mücahit Atalay (A. Selçukspor), DK 90: Soner Dikmen (Hacettepe Spor)

Kırmızı Kart: DK 90: Mücahit Atalay (A. Selçukspor)

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