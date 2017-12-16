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Sarıyer 2 - Tuzlaspor 0
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SARIYER 2 - TUZLASPOR 0

Sarıyer 2 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Sarıyer ile Tuzlaspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sarıyer 2-0 kazandı.

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Sarıyer 2 - Tuzlaspor 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Sarıyer ile Tuzlaspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sarıyer 2-0 kazandı.

Sarıyer: Serdar Kulbilge, Fırat Sezer, Fatih Kara, Kemal Tokak, Hüsnü Başkurt, Serkan Balcı (78' Günay Şakar), Alim Harlak, Erkut Tekinsoy (37' Ali Zorlu), Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş, Emrah Uzun (85' Sabutay Alper Bayülken)

Teknik Direktör: Bahri Kaya

Tuzlaspor: Emrah Tuncel, Bülent Uzun, Osman Fırat (46' Onur Paksoy), Lider Koç, Ferhat Çoban, Emre Keleşoğlu (46' Hakan Gökçek), Hacı Mustafa Karabulut, Gökcan Kaya, Sadık Baş, Tevfik Köse, Berat Ali Genç

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Mustafa Onur Özgenç, Mert Bulut, Yakup Özhan

Goller: DK 16: Emrah Uzun (Sarıyer), DK 45: Yaser Yıldız (Sarıyer)

Sarı Kartlar: DK 30: Emre Keleşoğlu (Tuzlaspor), DK 32: Erkut Tekinsoy (Sarıyer), DK 79: Günay Şakar (Sarıyer), DK 87: Ferhat Çoban (Tuzlaspor), DK 90: Fırat Sezer (Sarıyer)

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