İNEGÖLSPOR 1 - SİVAS BELEDİYESPOR 1

İnegölspor 1 - Sivas Belediyespor 1
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 17. haftasında İnegölspor ile Sivas Belediyespor İnegöl İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İnegölspor: Şener Özcan, İsa Akgöl, Kemal Hastürk, Bilal Özdemir, Anıl Şahin, Ali Sakal, Emrah Dağ, Raif Demir, Okan Deniz (81' Kenan Şahin), Barış Sinan Üstün (85' Uğur Parlak), Ahmet Hakan Şahin (62' Enes Ata)
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Sivas Belediyespor: Serkan Demirol, Uğur Bulut, Tunay Acar, Nuri Melih Mursal, Fatih Çiplak, Hüseyin Bak, Ozan Kılıçoğlu (90' Gürkan Arslan), Feyyaz Belen, Sinan Akaydin (84' Eren Görür), Seyid Ahmet Han, Niyazi Batuhan Salman
Teknik Direktör: Cevat İrez
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Murat Erdoğan, Abdullah Uğur Sarı, Abdulkadir Döner, Önder Turgay Demirdak
Goller: DK 78: Feyyaz Belen (Sivas Belediyespor), DK 90: Kemal Hastürk (İnegölspor)
Sarı Kartlar: DK 20: Fatih Çiplak (Sivas Belediyespor), DK 26: Niyazi Batuhan Salman (Sivas Belediyespor), DK 44: Okan Deniz (İnegölspor), DK 59: İsa Akgöl (İnegölspor), DK 87: Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), DK 90: Enes Ata (İnegölspor)
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