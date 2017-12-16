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Payas Bel. 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0
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PAYAS BEL. 0 - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 0

Payas Bel. 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 17. haftasında Payas Bel. ile Büyükçekmece Tepecikspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payas Bel. 0 - Büyükçekmece Tepecikspor 0

TFF 3.Lig 3.Grup 17. haftasında Payas Bel. ile Büyükçekmece Tepecikspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Suphi Dağ, Aykut Topal, Abdulsamet Kırım, Tevfik Şanver, İhsan Uğur Göktaş, Koray Kurt (67' Göktuğ Uzunoğlu), Baran Yardımcı (76' Deniz Karadeniz), Gökhan Çırak, Cuma Ali Üzüm (85' Ömer Demircan), Necmi Çoban, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya

Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca, Eray Açıkgöz, Caner Bulut, Onur Cenik, Ramazan Aydın, Yusuf Atay (89' Osman Üçüncü), Can Morgül, Recep Metin, Fırat Bozkurt, Semih Mustafa Usta (85' Mert Öner), Onur Erdem Günel

Teknik Direktör: Recai Şahinler

Hakem: Erdem Temel, Gökhan Esen, Muratcan Ilgaz, Berk Çekal

Sarı Kartlar: DK 49: Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 50: Ramazan Aydın (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 59: Can Morgül (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 67: Baran Yardımcı (Payas Bel.), DK 77: İhsan Uğur Göktaş (Payas Bel.), DK 77: Caner Bulut (Büyükçekmece Tepecikspor), DK 78: Semih Mustafa Usta (Büyükçekmece Tepecikspor)

Kırmızı Kart: DK 74: Can Morgül (Büyükçekmece Tepecikspor)

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