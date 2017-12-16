KOCAELİSPOR 1 - ADLİYESPOR 3

Kocaelispor 1 - Adliyespor 3
TFF 3.Lig 3.Grup 17. haftasında Kocaelispor ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adliyespor 3-1 kazandı.
Kocaelispor: Yusuf Şenlik, Murat Soner Başak, Kadir Öğe, İshak Kurt, Kemal Can Aydemir, Özgür Sürekçi (53' Gökdeniz Bayrakdar), Burak Süleyman, Mert Yavuz (68' Hamza Mutlu), Ali Keten, Burak Özbakır (85' Onur Kandöken), Sefa Narin
Teknik Direktör:
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Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Metin İlhan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Mustafa Serkan Koparan (73' Mehmet Kaan Türkmen), Serkan Şirin, Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Ferdi Konak, Celal Hanalp, Ali Aydemir (85' Ömer Halis Güven)
Teknik Direktör:
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Hakem: Raşit Yorgancılar, Serdar Soydan, Abdullah Melih Karaduman, Murat Durgutluoğlu
Goller: DK 9: Serkan Şirin (Adliyespor), DK 29: Oğuzhan Azğar (Adliyespor), DK 45: Mustafa Serkan Koparan (Adliyespor), DK 56: Kadir Öğe (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: DK 32: Serkan Şirin (Adliyespor), DK 50: Sefa Narin (Kocaelispor), DK 65: Burak Süleyman (Kocaelispor), DK 75: Ali Keten (Kocaelispor), DK 85: Mustafa Hüseyin Seyhan (Adliyespor)
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