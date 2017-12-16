''HAK EDEREK BİR GALİBİYET ALDIK''

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök, TFF 1. Lig'in 16. haftasında Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendikleri maçta, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cangök, karşılaşmanın centilmence geçtiği belirtti.

Zor bir maç olduğunu dile getiren Cangök, mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Sahanın içinde gidip geldiğimiz çok anlar oldu, kaybedebilirdik de. Panik halimizden kurtulabilsek 2, 3 golü çok rahat bulabilirdik. Hak ederek bir galibiyet aldık. Koruma telaşına girmesek ikinci yarı çok daha iyi pozisyonlar bulurduk. Kayıp olan, silinen 3 puanımızı hep bir yerlerden kapatmanın telaşı içindeyiz. Yukarıdaki 6'lı gruba girmek için çaba sarf ediyoruz. Tabii ki 26 puanımız olsa rahat oynar, rahat kazanırdık. İnşallah son maçı da kazanır, devreye daha sağlıklı gireriz."

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise yaptığı açıklamada, "Güzel ve keyifli bir maç oldu. İki yarıda da önemli pozisyonlarımız vardı ama final paslarını daha iyi değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Hiç beklemediğimiz bir gol yedik ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.