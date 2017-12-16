GENÇLERBİRLİĞİ, KASIMPAŞA ÖNÜNDE...

Süper Lig'de 16. hafta maçında Gençlerbirliği, Kasımpaşa önünde 3 puan arıyor.

Son 2 maçında 4 puan toplayan Gençlerbirliği bu çıkışını Kasımpaşa maçında devam ettirmek istiyor.



Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...



Başkent ekibinde kart cezalı futbolcu bulunmazken, tedavilerine devam edilen Serdar Özkan, Luccas Claro, Marko Milinkovic ve Halil İbrahim Pehlivan, Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecek.



Teknik direktör Ümit Özat’ın göreve başlamasının ardından Osmanlıspor ile oynanan ilk maçta sahadan mağlup ayrılan daha sonra Demir Grup Sivasspor’u 4-0 yenen Gençlerbirliği, geçen hafta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.



Ligde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi sonucunda hanesine 12 puan yazdıran başkent ekibi, 17. sırada yer alırken, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Kasımpaşa, 11. basamakta bulunuyor.



Ümit Özat’ın bu sezon ikinci kez göreve geldiği Gençlerbirliği ise ligde oynadığı son 2 karşılaşmada 4 puan topladı. Ankara temsilcisi, 12 puanla 17. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa’da uzun süren sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fode Koita’nın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.